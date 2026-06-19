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Kuasa Hukum Harap Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangguhkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |10:31 WIB
Kuasa Hukum Harap Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangguhkan!
Roy Suryo dan Dokter Tifa (Foto: Dok)
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JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Jumat (19/6/2026) pagi. Kuasa hukum berharap penahanan keduanya ditangguhkan.

“Kami berharap bahwa penahanan ini ditangguhkan,” kata kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun, Jumat (19/6/2026).

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari meminta jaminan dari tokoh-tokoh agar penahanan terhadap keduanya tidak dilakukan.

“Tentu dengan upaya-upaya hukum yang layak dan diperbolehkan, ya, termasuk misalnya meminta jaminan dari tokoh-tokoh agar penahanan ini tidak dilakukan, toh mereka kooperatif,” ujarnya.

Kabar penangkapan Tifa itu pertama kali disampaikan oleh kuasa hukumnya, Ramdansyah. Dokter Tifa dikabarkan diamankan di apartemennya.

“Iya, saya dapat kabar yang di-share di grup WA kita, kalau Dr. Tifa ditangkap di apartemennya oleh Polda Metro pukul 06.47 WIB,” ucap Ramdansyah.

“Terus saya konfirmasi penyidik, karena saya salah satu PH, bahasanya diamankan,” sambungnya.

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