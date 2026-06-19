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Dasco Terima Audiensi Massa Mahasiswa di Dalam Gedung DPR

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |19:14 WIB
Dasco Terima Audiensi Massa Mahasiswa di Dalam Gedung DPR
Dasco Terima Audiensi Massa Mahasiswa di Dalam Gedung DPR/Okezone
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JAKARTA - Pimpinan DPR menerima audiensi bersama sejumlah elemen mahasiswa yang tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jumat (19/6/2026). Pertemuan berlangsung di ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen.

Elemen mahasiswa ini diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa.

Pantauan Okezone, turut hadir juga Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, selanjutnya satu per satu mahasiswa datang ke Gedung Kura-Kura.

Sebelum masuk, mahasiswa terlebih dahulu mengisi daftar absensi yang telah disiapkan oleh pihak Kesetjenan DPR RI.

Adapun, perwakilan mahasiswa yang telah masuk ke dalam Ruang Abdul Muis diantaranya; Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana dan Universitas Esa Unggul.

(Fahmi Firdaus )

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