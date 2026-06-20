Gegara Uang Rp50 Ribu, Jukir di Bogor Dikeroyok Sekelompok Preman

BOGOR – Seorang juru parkir menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pria di sebuah kafe kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut diduga dipicu karena korban menolak memberikan uang yang diminta para pelaku.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo mengatakan, insiden itu melibatkan sekitar tiga orang yang mendatangi lokasi tempat korban bekerja.

“Terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh sekitar tiga orang terhadap juru parkir yang ada di lokasi tersebut,” kata Anggi, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Anggi, para pelaku awalnya menghampiri korban dan meminta sejumlah uang sekitar Rp50 ribu. Namun permintaan tersebut ditolak oleh korban.

“Menghampiri juru parkir yang ada di lokasi tersebut untuk meminta sejumlah uang sekitar Rp50 ribu. Namun tidak diberikan oleh juru parkir tersebut sehingga menyebabkan kemarahan para pelaku dan kemudian terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan,” ujarnya.