Tangan Diinfus, Begini Kondisi Terkini Dokter Tifa Usai Ditangkap Polisi

JAKARTA - Pengacara Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri mengungkapkan, kondisi kliennya kini dalam kondisi sehat. Hal itu ia sampaikan seusai menjenguk yang bersangkutan saat menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati.

"Kondisinya (Dokter Tifa) Alhamdulillah sehat ya, lumayan," kata Alkatiri di lokasi, dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut mereka banyak berdiskusi terkait kondisi terkini usai penangkapan Dokter Tifa oleh Polisi.

"Ya kami ngobrol ya, perkembangan-perkembangan di luar dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa ya di luar ya biasalah di media-media, ya, pro dan kontra dan sebagainya," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengungkapkan kliennya masih terpasang infus di tangan. Ia pun belum bisa memastikan kapan Dokter Tifa selesai menjalani rawat inap.

"Kondisi Dokter Tifa ya yang jelas masih ada infus di sini, ya kan. Kami itu sebenarnya menunggu, kan ini dokter kepolisian. Jadi yang memutuskan bahwa beliau dirawat atau apa itu kan kepolisian, dalam hal ini dokternya,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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