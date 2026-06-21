Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangan Diinfus, Begini Kondisi Terkini Dokter Tifa Usai Ditangkap Polisi

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |08:11 WIB
Tangan Diinfus, Begini Kondisi Terkini Dokter Tifa Usai Ditangkap Polisi
Begini Kondisi Terkini Dokter Tifa Usai Ditangkap Polisi/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri mengungkapkan, kondisi kliennya kini dalam kondisi sehat. Hal itu ia sampaikan seusai menjenguk yang bersangkutan saat menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati.

"Kondisinya (Dokter Tifa) Alhamdulillah sehat ya, lumayan," kata Alkatiri di lokasi, dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, dalam kesempatan tersebut mereka banyak berdiskusi terkait kondisi terkini usai penangkapan Dokter Tifa oleh Polisi.

"Ya kami ngobrol ya, perkembangan-perkembangan di luar dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa ya di luar ya biasalah di media-media, ya, pro dan kontra dan sebagainya," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengungkapkan kliennya masih terpasang infus di tangan. Ia pun belum bisa memastikan kapan Dokter Tifa selesai menjalani rawat inap.

"Kondisi Dokter Tifa ya yang jelas masih ada infus di sini, ya kan. Kami itu sebenarnya menunggu, kan ini dokter kepolisian. Jadi yang memutuskan bahwa beliau dirawat atau apa itu kan kepolisian, dalam hal ini dokternya,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225649//ijazah_palsu-o2Ql_large.jpg
5 Fakta Penahanan Roy Suryo-Dokter Tifa di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225650//refly_harun-4PAO_large.jpg
Kuasa Hukum Prioritaskan Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan saat Penyerahan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225634//roy_suryo-7yDX_large.jpg
50 Tokoh Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Roy Suryo, Ada Din Syamsuddin hingga Oegroseno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225629//roy_suryo-7b6I_large.jpg
Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan Senin Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225613//din-B5Ju_large.jpg
Roy Suryo-Dokter Tifa Ditahan, Din: Sungguh Kezaliman yang Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/337/3225566//din_syamsuddin-AYJ5_large.jpg
Din: Tahan Roy Suryo dan Dokter Tifa, Polri Tidak Adil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement