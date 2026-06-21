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Gibran: Pembangunan Indonesia Kini Tidak Lagi Jawa Sentris!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |10:14 WIB
Gibran: Pembangunan Indonesia Kini Tidak Lagi Jawa Sentris!
Gibran: Pembangunan Indonesia Kini Tidak Lagi Jawa Sentris/Biro Setwapres
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JAKARTA -  Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, bahwa pembangunan saat ini sudah tidak lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Gibran mengungkapkan, dirinya pernah mengunjungi Papua Barat pada November tahun lalu ketika pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi masih berlangsung.

Kini, kawasan yang sebelumnya masih dalam tahap pengerjaan telah bertransformasi menjadi ruang publik representatif untuk menyelenggarakan ajang berskala nasional.

“November tahun lalu saya pernah ke sini, ke lapangan ini. Saat itu masih proses pembangunan, tapi saya senang sekarang bisa difungsikan untuk event sebesar Pesparawi,” ujar Gibran saat menghadiri Pesparawi Nasional XIV di Papua Barat, dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, perubahan RTP Borarsi menjadi lokasi penyelenggaraan Pesparawi Nasional XIV merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

“Pembangunan sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden. Mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat, pasar, Trans Papua, MBG, kampung nelayan,” kata Gibran.

 

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