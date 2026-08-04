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Kunjungan Gibran ke Daerah Dinilai Perkuat Pemerintahan Prabowo dan Percepat Asta Cita

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |23:30 WIB
Kunjungan Gibran ke Daerah Dinilai Perkuat Pemerintahan Prabowo dan Percepat Asta Cita
Wapres RI Gibran Rakabumingraka (foto: dok ist)
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JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai intensitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah, merupakan bagian dari upaya memperkuat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengakselerasi pelaksanaan program prioritas nasional dalam Asta Cita.

Fernando mengatakan, kunjungan Wakil Presiden ke lebih dari 100 titik di lebih dari 30 provinsi sejak dilantik bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan implementasi mandat konstitusi sekaligus bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

"Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket kepemimpinan oleh rakyat. Karena itu, setiap langkah dan aktivitas Wakil Presiden merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemerintahan Presiden," kata Fernando dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2026).

Ia menilai, tidak tepat apabila kunjungan kerja Wakil Presiden dipersepsikan sebagai agenda yang berdiri sendiri ataupun dikaitkan dengan kepentingan politik di luar pemerintahan.

Menurutnya, pola kerja yang dijalankan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan pembagian peran yang saling melengkapi. Presiden berfokus pada pengendalian pemerintahan, diplomasi, dan kebijakan strategis nasional, sedangkan Wakil Presiden memperkuat implementasi program di lapangan serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

"Model pembagian peran seperti ini sejalan dengan semangat konstitusi dan menjadi praktik pemerintahan yang efektif dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional," ujarnya.

 

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