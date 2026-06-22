Relawan Serukan Konsolidasi Nasional untuk Kawal Pemerintahan Prabowo

JAKARTA – Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyerukan konsolidasi nasional relawan untuk memperkuat dukungan dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Konsolidasi nasional ini di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Ketua Umum GCP H Kurniawan mengatakan, Presiden Prabowo saat ini fokus pada pembenahan berbagai persoalan mendasar yang selama ini membebani tata kelola pemerintahan.

"Karena saat ini Prabowo masih fokus membenahi kerusakan-kerusakan di negeri ini yang disebabkan oleh koruptor, mafia, dan oligarki hitam," ujarnya kepada wartawan, dikutip, Senin (22//6/2026).

Bang Iwan -- panggilan akrabnya -- mengatakan, upaya pembenahan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Dia menilai terdapat pihak-pihak yang berupaya menghambat jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia meminta relawan untuk menunjukkan sikap yang lebih aktif dalam mengawal pemerintahan sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo tetap solid.

Bang Iwan juga mengajak seluruh relawan pendukung Prabowo, mulai dari Sabang hingga Merauke, untuk merapatkan barisan. Karena, persatuan relawan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dukungan terhadap pemerintahan serta mengawal pelaksanaan berbagai program kerja pemerintah.

"GCP siap berada di garda terdepan untuk menjaga, mengawal, dan menyukseskan seluruh program kerja Presiden Prabowo bersama jajaran kabinetnya," tegasnya.