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Pernyataan Lengkap Kejari Jaksel Pulangkan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |18:20 WIB
Pernyataan Lengkap Kejari Jaksel Pulangkan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Roy Suryo dan Dokter Tifa/Okezone
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JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma atau Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

“Mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan,”lanjutnya.

Marcelo juga menerangkan, bahwa adanya surat pernyataan dari Roy Suryo dan Dokter Tifa akan koperatif serta menjaga situasi kondusif.

“Serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif,” ujar dia.

 

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