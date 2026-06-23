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Prabowo di Hadapan Warga Nahdliyin: Kalau Belajar Politik, Harusnya dari NU

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |16:52 WIB
Prabowo di Hadapan Warga Nahdliyin: Kalau Belajar Politik, Harusnya dari NU
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang digelar di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti peran besar NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik nasional.

Di hadapan ribuan warga Nahdliyin, Prabowo menilai NU memiliki pengaruh yang sangat luas karena kader-kadernya tersebar di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan partai politik. Menurutnya, keberadaan warga NU di hampir seluruh spektrum politik membuat organisasi tersebut selalu memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa.

“NU memang hebat, ada di mana-mana, semua partai NU hadir, jadi NU tidak pernah kalah, hebat. Kalau belajar politik harusnya dari NU,” ujar Prabowo, Selasa (23/6/2026).

Prabowo juga menyinggung banyaknya kader NU yang saat ini mengisi posisi penting di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan besarnya kontribusi NU dalam pembangunan nasional dan pemerintahan.

Dalam suasana yang hangat dan penuh canda, Prabowo kemudian menyapa sejumlah pejabat negara yang hadir, termasuk Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia menyoroti keduanya yang mengenakan kopiah saat menghadiri acara NU.

 

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