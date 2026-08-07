Cucu Pendiri NU Sebut Kerukunan Umat Beragama di Sulteng Sangat Tinggi

JAKARTA - Calon Ketua Umum PBNU Kiai Abdussalam Shohib alias Gus Salam mengaku terinspirasi oleh strategi dakwah pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, moderasi, keadilan, serta penguatan syiar Islam melalui lembaga pendidikan.

‘’Hubungan erat antara keluarga besar Alkhairaat dan NU telah terjalin sejak lama,’’ujarnya saat bersilaturahmi dengan jajaran PWNU dan PCNU se-Sulawesi Tengah, dikutip, Jumat (7/8/2026).

Salah satu buktinya adalah kisah masyhur tentang pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang pernah bersilaturahmi dengan Kiai Hasyim Asy'ari pada 1926 saat melakukan lawatan dakwah dan syiar Islam di Jombang.

Dalam kesempatan tersebut, Cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Bisri Syansuri ini juga sowan kepada Rais Syuriyah PWNU Sulawesi Tengah, Al Habib Ali Hasan Al Jufri, sebagai wujud menjalankan dawuh para masyayikh dan ulama sepuh NU untuk mempererat silaturahmi.

“Alhamdulillah, sebelum silaturahim PWNU-PCNU se-Sulawesi Tengah, saya sowan Rais Syuriyah untuk mengenalkan diri, menjalin kedekatan dan minta izin serta mohon waktu sebelum bertemu dengan ketua-ketua PCNU se-Sulteng,” kata Gus Salam.

“Banyak hal kita perbincangkan, mulai kondisi NU di Sulteng, hingga perjalanan ulama terdahulu serta keakbaran mereka dalam bertukar ilmu dan strategi dakwah syiar Islam di Nusantara, termasuk di Kepulauan Celebes, Sulawesi,” sambungnya.

Gus Salam juga mengapresiasi para penerus Guru Tua yang dinilainya konsisten menjaga persatuan, kerukunan antarumat, dakwah yang santun, dan melanjutkan pengembangan lembaga pendidikan yang telah dirintis para pendahulu.