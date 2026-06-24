Sebelum Ditangkap, Taufik Hidayat Sempat Minta Perlindungan ke Mantan Bos

BANDUNG – Taufik Hidayat (TH), pelaku kasus dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap kekasihnya di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, akhirnya ditangkap setelah sempat menjadi buronan.

Sebelum dibawa petugas ke Mapolda Jawa Barat, TH diketahui lebih dahulu mendatangi rumah mantan atasannya, Dadang Ahyar Ismail, di kawasan Ciparay, Kabupaten Bandung, untuk meminta saran dan perlindungan hukum.

Dadang mengungkapkan, TH merupakan mantan bawahannya saat bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bandung. Menurutnya, pelaku telah berulang kali menghubunginya selama sekitar satu pekan terakhir.

"Beberapa hari lalu menelpon saya, dia bilang saya viral pak se Indonesia. Saya minta perlindungan pak. Sampai pada akhirnya dia bilang mau menyerahkan diri," kata Dadang, Rabu (24/6/2026).

Awalnya, Dadang mengaku tidak mengetahui kasus yang menjerat TH sehingga mengabaikan sejumlah panggilan telepon yang masuk. Namun, karena pelaku terus menghubunginya menggunakan nomor berbeda, ia kemudian mencari informasi dan mengetahui bahwa TH tengah menjadi buronan polisi.