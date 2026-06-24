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Dipimpin Dasco, DPR Safari ke Parpol Non-Parlemen Terkait RUU Pemilu Pekan Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |16:28 WIB
Dipimpin Dasco, DPR Safari ke Parpol Non-Parlemen Terkait RUU Pemilu Pekan Depan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan akan bersafari politik ke partai politik (parpol) non-parlemen pada pekan depan. Hal itu ditujukan untuk menjaring aspirasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Pihaknya berkeliling untuk menjaring aspirasi dalam menyusun RUU Pemilu, baik ke masyarakat sipil, kampus, hingga partai non-parlemen. Safari itu ditujukan untuk meminta pandangan publik atas isu krusial dalam RUU Pemilu.

"Kita mau safari langsung dipimpin oleh Pak Wakil Ketua DPR Pak Dasco bersama pimpinan Komisi II beserta poksi-poksi yang mewakili representatif dari fraksi yang ada. Kita harus dengarkan masalah krusial yaitu soal parliamentary threshold, presidential threshold, juga tentang dapil serta batas kursi per dapil," ucap Aria saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini mengatakan, safari politik tersebut akan dilakukan sebelum memasuki masa reses. "Insya Allah minggu depan sudah teragendakan," tutur Aria.

Aria pun mengatakan, mekanisme pertemuan masih dimatangkan. "Karena ini masih begini, masih disusun antara kita datang satu-satu atau ada kumpulan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Itu nanti biar diserahkan pada pimpinan DPR," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR RI tengah bersiap dan mempercepat pembahasan revisi RUU Pemilu. Beleid ini telah resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

(Arief Setyadi )

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