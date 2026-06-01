PDIP Minta Segera Proses Pembahasan RUU Pemilu

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pembuat undang-undang untuk segera memproses agenda pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu).

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan partainya sudah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi beberapa isu krusial di dalam RUU Pemilu. Bahkan, PDIP juga sudah berdiskusi dengan masyarakat sipil.

"Sehingga, insya Allah kita sudah siap. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang Paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat," kata Ganjar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, jika pembahasan beleid ini terlambat dilakukan, maka akan muncul sejumlah persoalan yang cukup rumit, seperti isu-isu yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepemiluan.

"Dan kemudian political interplay antar partai-partai, dan kita butuh lobi segera," ujarnya.