Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Minta Segera Proses Pembahasan RUU Pemilu

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |18:46 WIB
PDIP Minta Segera Proses Pembahasan RUU Pemilu
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pembuat undang-undang untuk segera memproses agenda pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu).

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan partainya sudah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi beberapa isu krusial di dalam RUU Pemilu. Bahkan, PDIP juga sudah berdiskusi dengan masyarakat sipil.

"Sehingga, insya Allah kita sudah siap. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang Paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat," kata Ganjar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, jika pembahasan beleid ini terlambat dilakukan, maka akan muncul sejumlah persoalan yang cukup rumit, seperti isu-isu yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepemiluan.

"Dan kemudian political interplay antar partai-partai, dan kita butuh lobi segera," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP RUU Pemilu Revisi UU Pemilu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220642/gksr-h0FZ_large.jpg
GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217829/gerakan_kedaulatan_suara_rakyat-pbqQ_large.jpg
Usul PT 1 Persen, GKSR: Partai Besar Nggak Perlu Takut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217810/gksr-6k2S_large.jpg
Dorong PT Diturunkan, GKSR: Jangan Ada Suara Rakyat yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/09/337/2374814/pemerintah-sepakat-ruu-pemilu-ditarik-dari-prolegnas-2021-cZLlBb3njs.jpg
Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/15/337/2362609/presiden-pks-kami-ingin-ada-revisi-uu-pemilu-F7uvAGmApU.jpg
Presiden PKS : Kami Ingin Ada Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/12/337/2360830/parpol-koalisi-kompak-tolak-revisi-uu-pemilu-pemerintah-bantah-terlibat-KnF70RTXbP.jpg
Parpol Koalisi Kompak Tolak Revisi UU Pemilu, Pemerintah Bantah Terlibat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement