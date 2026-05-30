HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Akan Ambil Alih Inisiatif RUU Pemilu, PDIP Bentuk Tim Evaluasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |19:05 WIB
Pemerintah Akan Ambil Alih Inisiatif RUU Pemilu, PDIP Bentuk Tim Evaluasi
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira.
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia berkata, pihaknya telah membentuk tim evaluasi RUU Pemilu.

"Ya, di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang dalam pembahasan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.

"Tapi yang saya dengar kemarin, katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.

