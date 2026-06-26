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Laporan Firdaus Oiwobo terhadap Eks Ketua BEM UGM Masih Didalami Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |12:30 WIB
Laporan Firdaus Oiwobo terhadap Eks Ketua BEM UGM Masih Didalami Polisi
Pengacara Firdaus Oiwobo (foto: dok ist)
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TANGSEL - Polres Metro Tangerang Selatan masih menyelidiki laporan yang dilayangkan pengacara Firdaus Oiwobo, terhadap mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Selatan, Ipda Yudhi Susanto, mengatakan penyidik telah meminta klarifikasi dari Firdaus selaku pelapor. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung.

"Masih pendalaman, sudah dilakukan pemeriksaan, namun akan melanjutkan. Jadi masih dalam pemeriksaan pelapor," kata Yudhi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Yudhi, Firdaus telah memenuhi undangan klarifikasi yang dijadwalkan pada Jumat (19/6/2026). Meski demikian, penyidik masih membutuhkan pendalaman sehingga tidak menutup kemungkinan akan kembali meminta keterangan tambahan dari pelapor.

"Kalau undangan klarifikasi Jumat lalu, sudah klarifikasi dan sudah hadir. Tapi perlu didalami atau ada tambahan yang lain. Pertama Jumat lalu, iya hadir. Untuk saat ini proses masih dalam penyelidikan," ujarnya..

 

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