Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Diskusi di UGM Dibubarkan, Mahasiswa Lintas Kampus DIY: Menghambat Demokrasi!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |11:36 WIB
Viral Diskusi di UGM Dibubarkan, Mahasiswa Lintas Kampus DIY: Menghambat Demokrasi!
Mahasiswa Lintas Kampus DIY
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan keprihatinan serta mengecam peristiwa pembubaran kegiatan diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada, Minggu  15 Juni 2026.

Dalam insiden di UGM tersebut, seorang ajudan pejabat negara dilaporkan mengalami luka akibat lemparan benda keras dari massa.

Perwakilan mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), M. Nur Fadillah mengatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak warga negara untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan menyampaikan pandangan secara damai dalam ruang publik.

"Sebagai bagian dari komunitas akademik dan masyarakat sipil, kami memandang ruang dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan sebagai fondasi penting dalam kehidupan demokrasi,”ujarnya dikutip, Kamis (18/6/2026).

“Kampus dan ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, berdiskusi secara kritis, serta membangun pemahaman bersama tanpa rasa takut akan intimidasi maupun tindakan represif," lanjutnya.

Pembubaran kegiatan diskusi tersebut kata dia, telah menghambat hak demokrasi mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Tindakan tersebut tidak hanya mengganggu jalannya kegiatan, tetapi juga menghalangi hak-hak demokratis mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka," ujarnya.

Dia juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak kekerasan fisik yang terjadi dalam rangkaian kericuhan pada kegiatan tersebut.

“Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin keamanan serta perlindungan hak-hak sipil setiap warga negara," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral UGM mahasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/194/3225044//fadly-0G4L_large.jpg
Viral Foto Fadly Faisal Jadi Sorotan Usai Kenakan Kaus Bermotif Bra saat Liburan di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3225020//ugm-3uMK_large.jpg
Forum Dialog di UGM Dibubarkan Paksa, Dinilai Cederai Nilai Demokrasi dan Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224953//aliansi_bem-fpZY_large.jpg
Aliansi BEM Bersatu Tolak Segala Bentuk Penunggangan Gerakan Mahasiswa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224944//firdaus_oiwobo-E2zg_large.jpg
Firdaus Oiwobo Laporkan Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polres Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224932//eks_ketua_bem_ugm_tiyo-x91Z_large.jpg
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Mengaku Ditempeli Alat Pelacak, Ini Respons Polda DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224876//pemerintah-82Qk_large.jpeg
Ajudan Dipukul saat Digeruduk Mahasiswa, Budiman Sudjatmiko: Saya Dalam Keadaan Selamat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement