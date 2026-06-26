Hapus Stigma Masyarakat, Warga Binaan Lapas Salemba Dibekali Jiwa Wirausaha

Program pembinaan kemandirian produktif di Lapas Salemba bertujuan memberikan pembekalan keterampilan bagi warga binaan.

JAKARTA – Lapas Kelas IIA Salemba membuat program pembinaan kemandirian produktif melalui sektor peternakan kepada warga binaan. Lapas Salemba mengelola 300 ekor ayam petelur yang berhasil mencatatkan tingkat produktivitas hasil panen hingga mencapai kisaran 50 persen.

“Panen telur ayam ini merupakan hasil dari program pembinaan kemandirian warga binaan melalui budidaya ayam petelur yang dikembangkan oleh Lapas Kelas IIA Salemba,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, Jumat (26/6/2026).

Selain mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan keterampilan bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

“Program budidaya ayam petelur tersebut merupakan implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan dan optimalisasi pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wibowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Lapas Salemba dalam mengembangkan program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.

“Saya mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIA Salemba yang terus berinovasi dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan peternakan ayam petelur ini merupakan contoh nyata pembinaan yang produktif, tidak hanya mendukung program ketahanan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.