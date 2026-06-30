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Gagal 3 Kali, Keiko Fujimori Akhirnya Menang Pilpres Peru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |14:05 WIB
Gagal 3 Kali, Keiko Fujimori Akhirnya Menang Pilpres Peru
Calon Presiden Peru Keiko Fujimori. (Foto: Reuters)
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LIMA - Calon sayap kanan Keiko Fujimori memenangkan pemilihan presiden putaran kedua Peru dengan mayoritas tipis 50,13 persen suara, menurut komisi pemilihan negara tersebut.

Fujimori, putri mendiang presiden Alberto Fujimori, dinyatakan sebagai pemenang pada Senin (29/6/2026) dalam upayanya yang keempat untuk menduduki jabatan tertinggi, mengalahkan kandidat sayap kiri Roberto Sanchez.

Fujimori berjanji untuk memulihkan "ketertiban dan harapan" setelah kemenangannya.

"Setiap kali kita semakin dekat untuk memulai jalan ketertiban dan harapan bagi semua warga Peru," tulis Fujimori di X setelah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan putaran kedua pada 7 Juni.

Fujimori akan menjadi presiden ke-10 Peru sejak 2016.

Dilansir TRT, Fujimori, 51 tahun, mengatakan pekan lalu bahwa ia bertujuan untuk menyatukan negara yang "terpecah menjadi dua" dan berjanji untuk mengurangi kejahatan dan mengatasi ketidaksetaraan yang mendalam yang terjadi di seluruh negara Andes tersebut.

Kemenangan Fujimori diraih setelah tiga kali gagal merebut kursi kepresidenan, memperkuat pergeseran ke kanan di Amerika Latin dan menandai kembalinya salah satu dinasti politik paling dominan di Peru dalam tiga dekade terakhir.

(Rahman Asmardika)

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