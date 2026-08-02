Pesawat Membawa 13 Turis Jatuh di Situs Arkeologi Peru, Semua Penumpang Tewas

LIMA - Sebuah pesawat kecil yang membawa wisatawan jatuh di Peru, menewaskan seluruh 13 orang di dalamnya, menurut laporan berita lokal dan pejabat Peru.

Pesawat tersebut, sebuah Cessna Caravan C-208, sedang terbang di atas situs arkeologi Garis Nazca ketika jatuh pada Sabtu (1/8/2026). Sebelas penumpang dan dua pilot berada di dalamnya.

Para penumpang termasuk dua wisatawan Jerman, dua wisatawan Spanyol, dan tujuh wisatawan Italia, lapor kantor berita negara Peru. Penyebab kecelakaan belum jelas.

Garis Nazca adalah objek wisata populer dan situs Warisan Dunia UNESCO di Peru selatan yang menampilkan gambar-gambar kuno hewan di pasir gurun. Wisatawan sering terbang dengan pesawat kecil untuk melihat luasnya gambar-gambar tersebut.

"Mengingat parahnya kecelakaan itu, tidak ada yang selamat. Kami telah menemukan empat jenazah sejauh ini," kata Mayor Polisi Jorge Andrade, menurut AFP.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 13:00 waktu setempat di wilayah Pueblo Viejo setelah pesawat lepas landas dari bandara di Pisco, Peru.

Video dari kantor berita Reuters menunjukkan petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air di lokasi kejadian saat asap mengepul dari reruntuhan.