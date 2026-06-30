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Polri Punya 54 Jenderal Baru di 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |16:12 WIB
Polri Punya 54 Jenderal Baru di 2026
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Polri menggelar upacara kenaikan pangkat bagi Perwira Tinggi (Pati), Perwira Menengah (Pamen), Perwira Pertama (Pama), Bintara, hingga Tamtama pada periode 30 Juni 2026. Sebanyak 41.578 personel memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Dari jumlah tersebut, terdapat 87 Perwira Tinggi (Pati) yang mendapat promosi, terdiri atas 4 Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, 29 Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, dan 54 Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.

Kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi atau bintang dua diberikan kepada 29 perwira tinggi, di antaranya Agus Wijayanto dan Himawan Bayu Aji, bersama 27 perwira tinggi lainnya. Sementara itu, sebanyak 54 perwira resmi menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi atau bintang satu.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan kenaikan pangkat yang dipimpin langsung oleh Kapolri merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, prestasi, dan pengabdian personel kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan negara dan institusi harus dijawab dengan kinerja yang semakin optimal. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang responsif, humanis, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat," ujar Isir, Selasa (30/6/2026).

Selain 87 perwira tinggi, kenaikan pangkat juga diberikan kepada 878 Perwira Menengah (Pamen), 1.289 Perwira Pertama (Pama), 37.930 personel Bintara, dan 1.394 personel Tamtama.

Secara keseluruhan, sebanyak 41.578 personel Polri memperoleh kenaikan pangkat sebagai bagian dari pembinaan karier sekaligus penghargaan atas dedikasi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

(Arief Setyadi )

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