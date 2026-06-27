Daftar Lengkap Wakapolda yang Dimutasi, dari Aceh hingga Papua Barat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi/rotasi sejumlah jabatan di institusi Korps Bhayangkara. Dalam tujuh surat telegram terdapat 1.121 personel yang mengalami perubahan ataupun promosi.

Sebagaimana telegram itu, posisi Kapolda Aceh dan Kapolda Papua Barat mengalami perubahan. Ada pula jabatan Wakapolda yang bergeser.

Untuk Kapolda Aceh ke depannya akan diemban Brigjen Ruddi Setiawan menggantikan Irjen Marzuki Ali Basyah yang memasuki masa pensiun.

Kemudian, Kapolda Papua Barat nantinya akan diisi oleh Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru menggantikan Brigjen Gatot Hariwibowo yang juga memasuki masa pensiun.

Sementara Brigjen Iwan Saktiadi diangkat dalam jabatan baru menjadi Wakapolda Banten menggantikan Brigjen Hendra Wirawan yang kini ditugaskan sebagai Karobinkar SSDM Polri.