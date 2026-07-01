Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dalami Kasus Korupsi Haji, Eks Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief 4 Kali Diperiksa KPK

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |02:00 WIB
Dalami Kasus Korupsi Haji, Eks Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief 4 Kali Diperiksa KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Hilman Latief sudah empat kali diperiksa sebagai saksi di kasus tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Pemeriksaan (Hilman Latief) dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Selain Hilman Latief, KPK juga memanggil Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022-November 2023 berinisial RFA.

Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama berinisial NA, Direktur Utama PT Raudah Eksati Utama berinisial IRP, serta mantan staf Seksi Pendaftaran Kementerian Agama RI periode 2012-2021 berinisial RK.

Selain itu, KPK juga memanggil Sekretaris Eksekutif Kesthuri berinisial MAF dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

Sebelumnya, Hilman Latief telah tiga kali menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Pemeriksaan pertama dilakukan pada September 2025 dengan pendalaman terkait aliran uang dalam perkara tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227420//hoaks-SmRa_large.jpg
Viral Menag Bolehkan Korupsi asal Sesuai Syariat dan Prosedur, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227369//dito_ariotedjo-hwua_large.jpg
Diperiksa KPK, Eks Menpora Dito Ariotedjo Dicecar 10 Pertanyaan soal Kunjungan ke Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227327//kpk-mWMh_large.jpg
Eks Menpora Dito Ariotedjo Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227097//kpk-9WtJ_large.jpg
Eks Menag Yaqut Dirawat di RS Polri, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3226962//pemerintah-2Oxw_large.jpg
Kemenag Uji Kapasitas Bakal Calon Anggota Majelis Masyayikh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226365//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-v1YP_large.jpg
Periksa Periksa Eks Dirjen PHU, KPK Dalami Aktor di Balik Pembagian Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement