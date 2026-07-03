Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jawa Barat Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |13:25 WIB
Jawa Barat Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan!
Ilustrasi kekeringan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan-lahan (karhutla) sejak 1 Juli 2026.

“Dampak kekeringan ini telah mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merespons dengan menetapkan status Siaga Darurat bencana kekeringan dan karhutla di wilayah Jawa Barat terhitung sejak 1 Juli 2026,” kata Kapusdatin BNPB Abdul Muhari, dikutip Jumat (3/7/2026).

Muhari menjelaskan, kekeringan yang melanda Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan 850 kepala keluarga di Desa Pedangkamulyan terdampak. “Dampak kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih ini dirasakan oleh 850 kepala keluarga (KK) di Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir,” ujar dia.

BPBD Kabupaten Tasikmalaya telah mendistribusikan air bersih secara langsung kepada masyarakat di Desa Pedangkamulyan pada Rabu 1 Juli 2026. Sementara krisis air bersih akibat dampak kekeringan juga terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak Jumat 19 Juni lalu.

“Merespons kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Bantul telah mendistribusikan 15.000 liter air bersih di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, pada Rabu (1/7). Air bersih tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di Desa Jatimulyo yang diperkirakan mencapai 90 KK atau 250 jiwa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selain disalurkan langsung kepada masyarakat, air bersih juga ditempatkan pada tempat penampungan seperti toren sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jawa Barat BNPB Kekeringan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194/pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement