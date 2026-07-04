Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Musim Kemarau Mulai Berdampak, BNPB Catat Kekeringan Meluas di Jabar dan Jateng

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |22:10 WIB
Musim Kemarau Mulai Berdampak, BNPB Catat Kekeringan Meluas di Jabar dan Jateng
Warga kekeringan (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana kekeringan mulai meluas di sejumlah daerah seiring memasuki musim kemarau. Dalam laporan terbaru periode Kamis (3/7/2026) hingga Jumat (4/7/2026), wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi daerah yang terdampak paling signifikan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kekeringan melanda Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari. Sebanyak 123 kepala keluarga (KK) atau 310 jiwa terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih.

"Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Sebagai langkah penanganan, BPBD Kabupaten Ciamis mendistribusikan satu tangki air bersih atau sekitar 5.000 liter kepada warga," kata Muhari, Sabtu (4/7/2026).

Kata Muhari, kondisi serupa terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. BNPB mencatat sebanyak 376 KK atau 1.179 jiwa terdampak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, serta Desa Weru, Kecamatan Weru.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan status darurat bencana sejak 1 Mei hingga 30 November 2026. Hingga kini, BPBD setempat telah menyalurkan sembilan tangki air bersih atau sekitar 45.000 liter untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Selain dua wilayah tersebut, BNPB juga terus memantau perkembangan kekeringan di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB musim kemarau Kekeringan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228152//kemarau-aGIT_large.jpg
BMKG: 48,9% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Puncak Juli-September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/340/3227997//kekeringan-UIMd_large.jpg
Jawa Barat Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/338/3227527//kebakaran-MrPd_large.jpg
Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Padam, BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227158//pemerintah-kyH1_large.jpg
Hadapi Musim Kemarau, Pemerintah Imbau Masyarakat Perkuat Gerakan Hemat Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/340/3227059//kekeringan-tOIr_large.jpg
BNPB: Krisis Air Bersih di Kota Bima Berdampak pada 1.129 KK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/338/3227056//kekeringan-xhEO_large.jpg
Kekeringan Landa Cibarusah Bekasi, Ratusan Warga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement