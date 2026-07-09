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LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Tersambung 100 Persen, Ditargetkan Beroperasi Agustus 2026

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |16:39 WIB
LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Tersambung 100 Persen, Ditargetkan Beroperasi Agustus 2026
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JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menuntaskan proses pengangkatan girder terakhir pada proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Dengan diselesaikannya proses tersebut, seluruh rangkaian pekerjaan pengangkatan girder di sepanjang koridor Velodrome-Manggarai kini telah tersambung 100 persen.

Girder terakhir dipasang di atas area Double-Double Track (DDT) Manggarai yang menjadi salah satu titik paling kritis dalam keseluruhan proyek. Rampungnya pemasangan ini menandai selesainya salah satu tahapan konstruksi paling menantang dalam pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, mengatakan area DDT Manggarai sejak awal menjadi perhatian khusus karena berada tepat di atas jalur kereta eksisting dengan intensitas operasional yang tinggi.

Menurut dia, pelaksanaan pengangkatan girder di kawasan tersebut membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan working window yang terbatas agar tetap selaras dengan operasional perkeretaapian yang terus berjalan.

“Area DDT Manggarai merupakan titik kritikal terakhir dalam pembangunan LRT Jakarta Fase 1B. Keberhasilan pengangkatan girder terakhir di titik ini menjadi capaian penting bagi seluruh tim di lapangan, karena tantangannya bukan hanya pada aspek teknis konstruksi, tetapi juga pada koordinasi keselamatan dengan operasional perkeretaapian yang tetap berlangsung,” ungkapnya, Kamis (9/7/2026).

Iwan menjelaskan, rampungnya seluruh pekerjaan pengangkatan girder semakin memperkuat progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang hingga pekan keempat Juni 2026 telah mencapai 94,061 persen.

 

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Topik Artikel :
LRT Jakpro LRT Jakarta
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