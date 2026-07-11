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Prabowo: Hukum Harus Ditegakkan, Bukan Hanya untuk Orang Kuat dan Kaya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |09:12 WIB
Prabowo: Hukum Harus Ditegakkan, Bukan Hanya untuk Orang Kuat dan Kaya!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum secara adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum harus berlaku bagi seluruh masyarakat, bukan hanya menyasar kalangan kecil, tetapi juga mereka yang memiliki kekuasaan maupun kekayaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang dikutip pada Sabtu (11/7/2026).

Prabowo mengatakan dirinya mendapat mandat langsung dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Karena itu, ia berkomitmen mengabdikan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya demi kepentingan bangsa.

"Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu, saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya tidak akan gentar, saya tidak akan pernah menyerah, apalagi kalau rakyat saya terancam," ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan tidak ingin melihat masih ada rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.

"Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin, saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar, saya tidak rela. Apa pun segelintir elite di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda," katanya.

 

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