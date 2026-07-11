Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Dalami Temuan Emas dan Uang Miliaran di Rumah yang Diduga Milik Febrie Adriansyah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |05:50 WIB
Polisi Dalami Temuan Emas dan Uang Miliaran di Rumah yang Diduga Milik Febrie Adriansyah
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya masih mendalami temuan emas dan uang tunai bernilai miliaran rupiah yang ditemukan saat penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait batubara.

Selain menelusuri asal-usul barang bukti, penyidik juga akan memastikan status kepemilikan rumah tersebut yang dikaitkan dengan Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budhi Hermanto, mengatakan penyidik masih melakukan pembuktian terhadap uang yang ditemukan untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

"Uang yang ditemukan yang berada di depan kita, itu akan dilakukan pembuktian terkait tentang tindak pidananya, apakah itu pencucian uang, itu masih ada dalam proses pembuktian. Terkait tentang statement itu, kita di sini tidak membahas tentang statement yang disampaikan oleh Jampidsus," ujar Budhi kepada wartawan, Jumat 10 Juli 2026.

Budhi menjelaskan, penyidik juga masih mendalami kepemilikan rumah yang digeledah tersebut. Verifikasi akan dilakukan melalui pengembang perumahan, pemeriksaan sejumlah saksi, hingga pengecekan dokumen kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Penyidik masih melakukan penguatan terkait alasan kepemilikan rumah yang digeledah. Mungkin informasi yang beredar, termasuk tadi ada konferensi pers pagi dari Jampidsus, tetapi penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, juga akan memeriksa saksi-saksi sekitar, dan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait akta kepemilikan dan sertifikat hak milik (SHM) atas nama siapa," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229441//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-6quB_large.jpg
Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Pastikan Penanganan Perkara Tetap Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229437//jampidsus_kejagung_febri_ardiansyah-r7uP_large.jpg
Breaking News! Febrie Adriansyah Resmi Mundur dari Jampidsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/338/3229436//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-equa_large.jpg
Polri Tegaskan Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Asta Cita Presiden!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229435//jumpa_pers_kasus_korupsi-Blux_large.jpg
Kasus Dugaan 3 Korupsi Besar, Polisi Periksa 15 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/338/3229434//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-nCO1_large.jpg
Polisi Sita Dua Bingkai Foto Keluarga dalam Kasus Dugaan TPPU Batubara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/338/3229430//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-tH0i_large.jpg
Usai Sita Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus TPPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement