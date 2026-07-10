Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dugaan 3 Korupsi Besar, Polisi Periksa 15 Orang Saksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |22:35 WIB
Kasus Dugaan 3 Korupsi Besar, Polisi Periksa 15 Orang Saksi
Jumpa pers kasus tiga korupsi besar di Polda Metro Jaya (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan kasus tiga korupsi. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 15 saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budhi Hermanto, mengatakan pendalaman dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan dalam serangkaian penggeledahan serta keterangan para saksi.

"Dari hasil yang ditemukan tersebut, serta berdasarkan keterangan dari 15 orang saksi yang telah dimintai keterangan hingga saat ini, penyidik melakukan langkah-langkah pendalaman terkait dugaan tindak pidana korupsi, baik berupa suap, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang," kata Budhi dalam konferensi pers, Jumat (10/7/2026).

Menurut Budhi, proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/338/3229434//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-nCO1_large.jpg
Polisi Sita Dua Bingkai Foto Keluarga dalam Kasus Dugaan TPPU Batubara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229417//barang_bukti_kasus_dugaan_tppu_batubara-GN0J_large.JPG
Kasus Dugaan TPPU Batubara, Polisi Pamer Emas Batangan hingga Uang Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229392//viral-pLKd_large.jpg
Polisi Sita Emas 74 Kg dan Ratusan Miliar di Sentul, KPK Turun Tangan Telusuri LHKPN Jampidsus Febrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/338/3229362//brimob-SmCG_large.jpg
Jelang Konferensi Pers Tiga Kasus Korupsi, Brimob Bersenjata Jaga Gedung Promoter Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/338/3229333//polri-Am9Q_large.jpg
Situasi Terkini di Polda Metro, Rantis Barracuda hingga Brimob Bersenjata Lengkap Siaga Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229308//jampidsus_kejagung_febri_ardiansyah-Xote_large.jpg
Jampidsus Febrie Akui Rumah Sentul yang Digeledah Polri Punya Pribadi, Tapi Tidak Ada di LHKPN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement