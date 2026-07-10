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Rumah Jampidsus Febrie Kembali Sepi, Pengamanan Tak Lagi Terlihat Malam Ini

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |20:59 WIB
Rumah Jampidsus Febrie Kembali Sepi, Pengamanan Tak Lagi Terlihat Malam Ini
Rumah Jampidsus Febri di Kebayoran Baru (foto: Okezone)
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JAKARTA – Suasana terkini di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tampak sepi. Tidak ada penjagaan yang dilakukan oleh aparat TNI seperti sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Okezone, Jumat (10/7/2026) malam. Rumah Febri yang berlokasi di Jalan Radio I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, suasana tampak sepi sejak pukul 20.00 WIB. Kondisi di sekitar rumah tersebut juga terlihat lengang dari lalu lintas kendaraan.

Meski demikian, sesekali terlihat beberapa pria keluar masuk rumah tersebut. Namun yang pasti, tidak ada penjagaan terhadap kediaman itu seperti sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan penggeledahan di 13 lokasi terkait dugaan kasus korupsi, suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU), di antaranya perkara dugaan blackout batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik karena banyaknya lokasi yang digeledah oleh Kortas Tipikor. Lokasi yang digeledah meliputi sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam jumlah besar dan emas seberat puluhan kilogram. Di tengah rangkaian penggeledahan itu, aparat TNI sempat terlihat melakukan pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah.

 

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