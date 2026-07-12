Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhut Pegang 'Kunci' dalam Perdagangan Karbon

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |17:04 WIB
Menhut Pegang 'Kunci' dalam Perdagangan Karbon
Menhut Raja Juli Antoni (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi menjalankan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai upaya memperkuat mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Sistem ini diharapkan mampu memastikan proses pencatatan unit karbon berjalan akurat, transparan, mencegah terjadinya klaim ganda, sekaligus mempertemukan proyek karbon dengan ekosistem bursa karbon nasional.

Melalui pengoperasian SRUK, akses perdagangan karbon kini tidak lagi hanya terbuka bagi perusahaan besar atau pemegang izin konsesi. Masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial maupun hutan adat juga memiliki peluang untuk terlibat dalam perdagangan karbon.

“Ini menandakan bahwa perdagangan karbon tidak hanya untuk elite, tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak,” ujar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dikutip Minggu (12/7/2026).

Direktur Eksekutif The Reform Initiatives (TRI), Hadi Prayitno, menilai kebijakan pemerintah yang memberikan pilihan kepada pengembang proyek karbon untuk menggunakan registri nasional maupun internasional merupakan langkah yang tepat. Keberhasilan perdagangan karbon, khususnya pada sektor kehutanan, menurutnya, tidak lepas dari peran strategis Menhut.

Keputusan pemerintah untuk tidak mewajibkan seluruh proyek karbon menggunakan sistem registri nasional menjadi pendekatan yang lebih realistis. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan kebijakan sebelumnya yang sempat mendapat perhatian dan kritik dari komunitas internasional.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228721/menhut-ISgZ_large.jpg
Menhut Tegaskan Hutan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117/prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188231/menag-Vncl_large.jpg
Singgung Jaga Alam, Menag: Mencemari Hutan adalah Bentuk Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187890/raja_juli-EYte_large.jpg
Soal Kerusakan Hutan, DPR: Menhut Raja Juli Antoni Kebagian Cuci Piring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435/lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177029/dpr_ri-0WIt_large.jpg
DPR Minta Deforestasi di Dairi Dihentikan Usai Dikeluhkan Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement