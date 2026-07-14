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Roy Suryo Hadirkan 4 Saksi dan Screenshot Ijazah Jokowi yang Diunggah Dian Sandi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |11:19 WIB
Roy Suryo Hadirkan 4 Saksi dan Screenshot Ijazah Jokowi yang Diunggah Dian Sandi
Roy Suryo/dok Okezone
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JAKARTA -Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya beragendakan pembuktian pada Selasa (14/7/2026). Sebanyak 3 saksi dan 1 ahli yang dihadirkan ke sidang kali ini.

Sidang lanjutan beragendakan pembuktian dari pihak Roy Suryo itu digelar pada sekira pukul 09.30 WIB. Dalam sidang, tim pengacara Roy Suryo lebih dahulu menyerahkan bukti-bukti di persidangan.

Sidang lantas berlanjut pada dihadirkannya 3 orang saksi dan 1 ahli hukum pidana, salah satunya saksi tersebut merupakan Youtuber Michael Sinaga. Saat ini, saksi yang dihadirkan kubu Roy Suryo tersebut diperiksa secara satu persatu di persidangan.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengatakan, ada 3 orang saksi dan 1 ahli yang dihadirkan pada sidang kali ini. Selain itu, bakal pula ditunjukan screenshot tentang dokumen ijazah yang diteliti kliennya, yang diunggah oleh Dian Sandi.

"Kami hadirkan 3 saksi dan 1 ahli, jadi ada 2 alat bukti berupa saksi dan ahli. Kami juga akan tampilkan video yang menjadi dasar mas Roy ditetapkan sebagai tersangka,”kata Abdul Gafur.

“Dan akan dikonfirmasi pada saksi serta kami akan mengakses langsung dokumen yang diunggah Dian Sandi dari akun X nya," pungkasnya.

 

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