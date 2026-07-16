Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pada Kamis (16/7/2026) didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan kembali didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 18–34 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan memiliki suhu antara 26–34 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 36 hingga 90 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–30 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau tetap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca serta menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari ketika suhu udara mencapai puncaknya.



(Awaludin)

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