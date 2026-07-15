Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (15/7/2026) didominasi kondisi cerah hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. BMKG juga memprediksi adanya potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 18 hingga 32 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 38 hingga 86 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–40 kilometer per jam.

BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari, agar mewaspadai potensi hujan ringan dan menyesuaikan rencana perjalanan dengan kondisi cuaca terkini.



(Awaludin)

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