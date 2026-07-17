Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Sebut Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung sebagai Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:13 WIB
Hotman Sebut Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung sebagai Tersangka
Hotman Paris, kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejagung (foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris menyebut bahwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (17/7/2026). 

Menurut Hotman, Febrie menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

"Ya (mendampingi Febrie jalani pemeriksaan)," kata Hotman saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (17/7/2026). 

Di sisi lain, Hotman juga mengaku telah ditunjuk menjadi kuasa hukum Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. 

"Resmi (ditunjuk) surat kuasa (diserahkan) pagi ini," ujar Hotman. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230686//don_ritto-M9Id_large.jpg
Jelang Dilimpahkan ke Kejagung, Begini Penampakan Don Ritto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230679//hotman_paris-lwKj_large.jpg
Hotman Paris Ngaku Ditunjuk Jadi Pengacara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230597//kejagung-zgPx_large.jpeg
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Pakar Hukum: Jangan Sampai Jeruk Periksa Jeruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230397//kuntadi-b8dm_large.jpg
Harta Kekayaan Kuntadi, Sosok yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230558//viral-rtm4_large.jpg
Kejagung Sebut Isi Kotak yang Dibawa Polri Barbuk Kasus Korupsi Febrie Adriansyah-Don Ritto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/65/3230502//kuntadi-ApEO_large.jpg
Profil dan Pendidikan Kuntadi yang Diusulkan Jadi Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement