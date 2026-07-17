Hotman Sebut Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung sebagai Tersangka

Hotman Paris, kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejagung (foto: Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris menyebut bahwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (17/7/2026).

Menurut Hotman, Febrie menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ya (mendampingi Febrie jalani pemeriksaan)," kata Hotman saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Di sisi lain, Hotman juga mengaku telah ditunjuk menjadi kuasa hukum Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU.

"Resmi (ditunjuk) surat kuasa (diserahkan) pagi ini," ujar Hotman.