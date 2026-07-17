Jelang Dilimpahkan ke Kejagung, Begini Penampakan Don Ritto

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga suap kasus batu bara dan Asabri, Don Ritto, bakal dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat hari ini.

Berdasarkan pantauan di depan Rutan Polda Metro Jaya pada Jumat (17/7/2026), terlihat Don Ritto keluar dari tahanan sekitar pukul 13.45 WIB.

Saat keluar, Don Ritto terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Ia kemudian digiring ke mobil tahanan yang berada di depan lobi Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Saat dicecar awak media, Don Ritto tak berbicara. Ia hanya berjalan dengan kondisi tangan terborgol sambil menundukkan kepala.

Sebagai informasi, selain Don Ritto (DR), mantan Jampidsus Febrie Adriansyah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Penetapan tersangka itu dilakukan tak lama setelah Febrie mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus.

Febrie dijadikan tersangka terkait tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel (KS). Perkara itu kini dilimpahkan ke Kejagung dan disupervisi oleh KPK serta diawasi oleh Komisi III DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (Panja).