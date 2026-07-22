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Perkuat Kedaulatan, BNPP Percepatan Pembangunan PLBN di Nunukan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |21:16 WIB
Perkuat Kedaulatan, BNPP Percepatan Pembangunan PLBN di Nunukan
BNPP Percepatan Pembangunan PLBN di Nunukan
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JAKARTA -  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI  mempercepat persiapan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pembangunan PLBN tersebut memperkuat gerbang negara sekaligus membuka koridor ekonomi Kalimantan Utara yang terhubung dengan kawasan Brunei Darussalam hingga Malaysia.

“Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris,” ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, Rabu (22/7/2026).

“Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat secara teknis dan strategis, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia, sehingga gerbang kedua negara dapat terhubung dalam satu sistem perlintasan yang terpadu,” lanjutnya.

Nurdin menegaskan, penetapan titik perlintasan bersama Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu syarat utama dalam pemenuhan readiness criteria pembangunan PLBN.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta membangun komunikasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia guna mempercepat seluruh proses persiapan.

BNPP RI juga mendorong agar pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo),” ujarnya.

Menurut Nurdin, forum tersebut dapat menjadi wadah strategis untuk mempercepat tercapainya kesepahaman kedua negara terkait lokasi titik perlintasan.

“Pemerintah daerah kami dorong untuk membawa pembahasan PLBN Seimanggaris ke dalam agenda Sosek Malindo. Semakin cepat terdapat kesepahaman mengenai titik perlintasan, semakin cepat pula readiness criteria dapat dituntaskan dan tahapan pembangunan dapat dilanjutkan,” katanya.

 

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Topik Artikel :
Malaysia Pemerintah BNPP
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