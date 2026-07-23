Biadab! Bocah SD di Bekasi Diperkosa Ayah Kandung dan 2 Paman Selama 9 Tahun

BEKASI - Polres Metro Bekasi mengungkap kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang perempuan muda berinisial IAN. Korban yang merupakan warga Kampung Simpur, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandung dan dua pamannya sendiri selama sembilan tahun.

Plh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono mengatakan, polisi bertindak cepat mengejar para pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.

"Satu tersangka berinisial W telah kami amankan di kawasan Cikarang Selatan, sedangkan dua terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran intensif oleh Tim Satreskrim. Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas," kata Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono, dikutip Kamis (23/7/2026).

Dikatakannya, aksi bejat para pelaku telah berlangsung sejak tahun 2017, saat korban masih berusia 13 tahun dan menduduki kelas enam Sekolah Dasar (SD), hingga berlanjut sampai Januari 2026.

Polisi saat ini telah berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial W yang merupakan paman korban. Sedangkan dua pelaku lainnya yakni, ayah korban berinisial MS dan pamannya, S, masih dalam pengejaran petugas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penderitaan korban bermula pada Desember 2017. Saat itu, korban yang sering mendapat tindakan kekerasan fisik dari orang tuanya didekati oleh pamannya, W, dengan dalih membela.