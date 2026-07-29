Program JKN Beri Rasa Aman Bagi Emanuel Saat Akses Layanan Kesehatan

DOGIYAI – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan rasa aman bagi Emanuel Giai (38) dalam mengakses layanan kesehatan. Sebagai peserta JKN yang telah terdaftar selama bertahun-tahun, ia mengaku selalu mendapatkan pelayanan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit, tanpa mengalami perbedaan perlakuan dibandingkan pasien umum.

“Saya merasa sangat nyaman dan tidak khawatir ketika berobat di Puskesmas atau rumah sakit dikarenakan pelayanannya ramah dan profesional. Yang terpenting tidak ada perbedaan perlakuan antara peserta JKN dengan pasien umum,” ungkap Emanuel pada 20 Juli 2026.

Pengalaman tersebut semakin dirasakan ketika dirinya harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jayapura selama kurang lebih empat hari. Seluruh biaya pelayanan kesehatan dijamin oleh Program JKN sehingga ia dapat fokus menjalani pengobatan tanpa terbebani biaya.

“Ketika saya harus dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Jayapura selama kurang lebih empat hari, pelayanan yang saya terima sangat baik. Saya merasa sangat terbantu oleh Program JKN, apalagi dengan biaya yang terjamin,” lanjut Emanuel.

Menurut Emanuel, keberadaan Program JKN sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Dogiyai, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah karena masyarakat tidak lagi terbebani biaya pengobatan saat membutuhkan pelayanan medis.

Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Dogiyai, ia mengaku masih sering menjumpai masyarakat, terutama aparat kampung dan warga di wilayah terpencil, yang belum memahami hak dan prosedur dalam memanfaatkan Program JKN. Padahal, pemahaman tersebut sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan kepesertaannya secara optimal ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.