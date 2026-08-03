Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Dikeroyok saat Melerai Keributan di Mamuju

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |15:42 WIB
Polisi Dikeroyok saat Melerai Keributan di Mamuju
Ilustrasi Pengeroyokan/AI
A
A
A

MAMUJU - Seorang anggota Polda Sulawesi Barat (Sulbar) dikeroyok saat menghentikan keributan di Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Polisi yang sedang tidak bertugas saat itu diduga menjadi sasaran warga setelah disangka terlibat dalam perkelahian.

Peristiwa tersebut bermula dari dugaan pelanggaran privasi di masjid. Dua perempuan yang singgah untuk menggunakan toilet menyadari ada seseorang yang diduga merekam mereka secara diam-diam.

Teriakan kedua perempuan tersebut mengundang perhatian warga sekitar hingga situasi di lokasi berubah ricuh.

"Awalnya ada dua perempuan singgah buang air kecil di masjid. Kemudian diduga ada seorang pemuda yang mengambil video menggunakan telepon seluler dari atas plafon," ujar Kepala Seksi Humas Polresta Mamuju, Iptu Herman Basi,  Senin (3/8/2026).

Warga yang berkumpul kemudian menangkap pemuda tersebut. Suasana semakin memanas setelah keluarga salah satu perempuan datang dan terjadi aksi saling serang yang melibatkan beberapa orang.

Di tengah kerumunan itu, anggota Polda Sulbar yang tinggal di sekitar lokasi berinisiatif menghentikan keributan. Kehadirannya justru disalahartikan oleh sebagian massa sehingga dia ikut menjadi sasaran pengeroyokan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232757//henry_indraguna-bQUr_large.jpg
Maling Ayam Dikeroyok, Pakar Hukum: Kemiskinan Tak Bisa Jadi Pembenaran Kejahatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/340/3232744//pengeroyokan-ewVS_large.jpg
5 Orang Ditetapkan Tersangka Pengeroyokan Maling Ayam hingga Tewas di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232698//viral-CRES_large.jpg
Kasus Bentrokan Berdarah di Matraman Berakhir Damai, Proses Hukum Tetap Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/340/3232636//viral-vQFg_large.jpg
Tangis Pilu Anak Pencuri Ayam Lihat Jasad Ayahnya yang Tewas Dikeroyok Massa di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/340/3232476//pengeroyokan-EagP_large.jpg
Maling Ayam Dikeroyok hingga Tewas, KemenHAM: Tegakkan Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/338/3232439//pengeroyokan-PBIy_large.jpg
Kantongi CCTV, Polisi Buru Pengeroyok Pencuri Ayam hingga Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement