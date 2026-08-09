JPO 'Love and Hate' di Rasuna Said Bakal Dibongkar, Hanya Satu yang Dipertahankan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu (9/8/2026). Diketahui, dua JPO yang berdiri di kawasan Rasuna Said itu saling berdekatan namun tak terhubung, sehingga kerap disebut 'Love and Hate'.

Hal tersebut disampaikan Pramono usai meninjau langsung kedua JPO tersebut. Ia menjelaskan dua JPO itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama sebagai fasilitas penyeberangan masyarakat, serta akses menuju transportasi publik.

"Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis," ucap Pramono, Minggu.

JPO pertama merupakan eksisting milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah lebih dahulu dibangun dan berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat umum. Sementara, JPO kedua merupakan integrasi yang dibangun pihak LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas integrasi antarmoda yang menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte TransJakarta.

"Cuma yang satu yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal lah. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru," kata dia.