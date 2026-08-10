Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

12 Tewas, 8 Orang Hilang Akibat Banjir dan Tanah Longsor di Filipina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |01:05 WIB
12 Tewas, 8 Orang Hilang Akibat Banjir dan Tanah Longsor di Filipina
Banjir menerjang Filipina sebagai dampak siklon tropis Kujira dan Topan Dolphin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANILA - Setidaknya 12 orang tewas dan delapan lainnya masih hilang akibat banjir dan tanah longsor di Filipina. Bencana ini dipicu oleh gabungan dampak monsun barat daya serta terjangan Siklon Tropis Kujira dan Topan Dolphin.

Dilaporkan The Philippine Daily Inquirer, Asisten Sekretaris Kantor Pertahanan Sipil (Office of Civil Defense), Laurence Mina, menyatakan bahwa 11 orang juga mengalami luka-luka. Ia menyebutkan bahwa penyebab kematian yang dilaporkan meliputi tanah longsor, longsoran batu, pohon tumbang, sengatan listrik, dan tenggelam.

Berdasarkan laporan GMA News Online, hampir 586.000 orang terdampak di sembilan wilayah dan 33 provinsi.

Hingga Senin, (10/8/2026) Sebanyak 4.866 orang juga telah dievakuasi secara preventif di wilayah I, III, Calabarzon, dan Mimaropa.

Lebih dari 32.800 orang telah mengungsi dan saat ini tinggal di pusat-pusat evakuasi atau di rumah kerabat mereka.
 

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/18/3235177//topan_dolphin_mendarat_di_china_timur_pada_minggu_malam-X98V_large.jpg
Topan Dolphin Terjang China, Satu Juta Orang Terpaksa Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232741//pemerintah-YMHi_large.jpg
7 Warga Keturunan Filipina Resmi Jadi WNI, Kemenkum: Negara Hadir Beri Kepastian Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232470//banjir-qivV_large.jpg
Anomali Cuaca, Banjir Melanda Aceh Utara di Tengah Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/340/3231114//banjir-u2M4_large.jpg
300 Jiwa Terdampak Banjir di Tapanuli Tengah, Pemerintah Salurkan Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/340/3231042//banjir_tapanuli_tengah-jkn1_large.jpg
Sungai Meluap Picu Banjir Bandang di Hutanabolon Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/18/3230065//ular_berenang_pasca_banjir-UhWQ_large.jpg
Banjir Hancurkan Peternakan, Lepaskan Hampir 900 Ular Termasuk Kobra ke Permukiman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement