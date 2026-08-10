Polisi Tangkap WN Nigeria yang Aniaya Warga Kamerun hingga Tewas, Pemicunya Sepele!

JAKARTA - Polsek Sawah Besar menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial CC terkait dugaan penganiayaan yang mengakibatkan seorang WNA asal Kamerun berinisial YF meninggal dunia.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah kafe di Jalan Krekot I, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Agustus 2026) sekitar pukul 21.30 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung menjelaskan, petugas segera mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan lokasi, mengidentifikasi para saksi, dan melakukan penyelidikan awal.

“Berdasarkan keterangan para saksi, petugas memperoleh ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Tim kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi,” kata Reynold, Senin (10/8/2026).

Sekitar 15 menit setelah kejadian, Tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar mengamankan CC di sekitar Jalan Krekot I, tidak jauh dari lokasi kejadian. CC kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap para saksi dan tersangka, peristiwa tersebut diduga dipicu persoalan utang piutang. Korban disebut meminjam sejumlah uang kepada tersangka pada Maret 2026 untuk keperluan usaha dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam waktu satu bulan.