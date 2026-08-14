Ahok Soroti Kericuhan Demo Penambang Timah di Bangka Belitung

JAKARTA – Mantan Bupati Belitung Timur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyoroti kericuhan penambang bijih timah yang terjadi di wilayah operasional PT Timah, Belitung Timur, Bangka Belitung, beberapa hari lalu. Ahok menilai harga pembelian bijih timah dari masyarakat perlu disesuaikan dengan harga pasar.

Kericuhan tersebut terjadi setelah masyarakat penambang mempersoalkan harga pembelian bijih timah yang dinilai belum sebanding dengan kondisi operasional di lapangan. Massa juga meminta adanya penyesuaian harga sekaligus kepastian penyerapan hasil tambang masyarakat.

Sebagai warga Bangka Belitung, Ahok mengatakan harga pembelian timah dari masyarakat seharusnya mengikuti harga pasar.

“Harga beli dari rakyat yang sesuai harga pasaran,” kata Ahok dikutip wartawan, Jumat (14/8/2026).

Saat ditanya apakah harga pembelian timah oleh PT Timah saat ini telah mencerminkan harga pasar, Ahok enggan berkomentar.

Dia menyarankan persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada pelaku usaha di sektor pertimahan. “Harusnya nanya ke pemain timah,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan harga pembelian bijih timah dari masyarakat. Menurutnya, harga tersebut dapat dihitung dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan antar-smelter.

“Harusnya begitu (transparan). Kan bisa dihitung ketika saat smelter banyak. Harga timah dunia katakanlah 1 juta, para smoother berani beli sampai harga 300 ribu,” jelas Ahok.

Dia kemudian memberikan ilustrasi mengenai harga yang semestinya diterima masyarakat apabila harga timah dunia berada di kisaran Rp1 juta per kilogram. “Harga timah dunia sudah Rp 1 juta, harusnya PT Timah beli 300 - 400 ribu?” kata Ahok.

Pada 2 Juni 2026, harga timah di London Metal Exchange (LME) tercatat mencapai US$56.649 per metrik ton. Harga tersebut hanya terpaut tipis dari rekor tertinggi tahun ini yang sempat menyentuh US$57.425 per metrik ton pada Februari 2026.