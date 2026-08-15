Duh! Oknum Guru Ngaji Sodomi 24 Bocah Laki-Laki, Modusnya Bikin Geleng Kepala

CILACAP - Seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Cilacap berinisial WR (39) melakukan pencabulan terhadap puluhan bocah laki-laki. Pelaku ternyata sudah menjalankan aksi bejatnya sejak 2015 dengan iming-iming uang hingga ancaman kepada para korban.

Wakapolresta Cilacap, AKBP Endro Ariwibowo mengatakan, kasus asusila tersebut terungkap setelah salah satu orang tua korban merasa curiga melihat perubahan sikap anaknya. Korban mendadak enggan pergi mengaji ke masjid lantaran takut bertemu dengan pelaku.

Setelah dibujuk secara perlahan oleh orang tuanya, korban akhirnya berani mengaku telah menjadi korban perbuatan tak senonoh dari pelaku WR.

“Orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mako Polresta Cilacap,” ujarnya dikutip Sabtu (15/8/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata wakapolres, aksi keji yang dilakukan pelaku telah menelan korban hingga 24 anak laki-laki yang merupakan murid mengajinya sendiri.

Dalam menjalankan aksi bejatnya, pelaku memanfaatkan posisinya sebagai guru ngaji serta pengurus masjid setempat. Pelaku merayu para korban yang masih di bawah umur dengan iming-iming uang jajan.

Setelah melakukan aksi sodomi, pelaku melontarkan ancaman psikologis kepada para korban bahwa mereka akan tertimpa musibah apabila berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain atau orang tua mereka.