Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dahsyat M7,7 di NTT,  BMKG Perkirakan Tsunami Setinggi 3 Meter Terjang Tiga Provinsi Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |06:52 WIB
Gempa Dahsyat M7,7 di NTT,  BMKG Perkirakan Tsunami Setinggi 3 Meter Terjang Tiga Provinsi Ini
BMKG Perkirakan Tsunami Setinggi 3 Meter Terjang Tiga Provinsi Ini
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto memperkirakan, tsunami setinggi antara 0,5 meter hingga 3 meter akan melanda tiga provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Siaga, 0,5 sampai 3 meter, terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Manggarai bagian utara pukul 05.02 WIB; Ngada bagian utara pukul 05.02 WIB; di Ende pukul 05.05 WIB; di Flores pukul 05.15 WIB. Sulsel, perkiraan waktu tiba di Jene Pontoh pukul 05.32 WIB," ujar Wijayanto saat jumpa pers secara daring.

Sementara untuk status waspada atau ketinggian air di bawah setengah meter, ia memperkirakan, tsunami akan melanda wilayah Provinsi NTT dengan perkiraan waktu tiba di Flores Timur pukul 05.15 WIB. Kemudian NTB dengan perkiraan waktu tiba di Bima pukul 05.12 WIB; di Dompu pukul 05.19 WIB. Untuk Sulsel, diperkirakan waktu tiba di Wajo pukul 06.01 WIB.

"Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyatakan pernyataan dini ini pada stakeholder dan masyarakat,''ujarnya.

''Untuk pernyataan dini pertama telah diterbitkan pada pukul 05.00.39 WIB atau 2 menit 16 detik setelah gempa bumi. Pernyataan dini 2 telah diterbitkan pada pukul 05.09.56 WIB atau 11 menit 33 detik setelah gempa bumi," kata Wijayanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami Gempa Bumi gempa Gempa NTT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/340/3236380//viral-imsL_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Robohkan Masjid Kubah Merah Putih di Manggarai Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236435//gempa-89Ox_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Memicu Tsunami di NTT Membuka Luka Sejarah 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236434//gempa-KAdy_large.jpg
Layanan 3 Operator Seluler Terdampak Gempa M7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236433//gempa-uY1X_large.jpg
235 Kali Gempa Susulan Guncang NTT, Bakal Meluruh dalam Waktu 2-3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236431//gibran-o1mZ_large.jpg
Wapres Gibran Sampaikan Duka Mendalam atas Gempa M7,7 di NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236423//gempa-zunG_large.jpg
TNI Terjunkan Pesawat Hercules dan KRI Bantu Warga Terdampak Gempa NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement