Gempa M5,8 Guncang Nagekeo NTT, Getaran Dirasakan hingga Manggarai

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8/2026) pagi. Gempa terjadi pada pukul 07.46.43 WIB.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di koordinat 8,38 derajat Lintang Selatan dan 121,52 derajat Bujur Timur.

Lokasi gempa berada sekitar 40 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah. Getaran tercatat dirasakan di Kabupaten Sumba Timur dengan intensitas III MMI.

Sementara itu, gempa juga dirasakan di Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo. Getaran lebih kuat dirasakan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada dengan intensitas III-IV MMI.

Hingga informasi tersebut disampaikan BMKG, belum terdapat keterangan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

(Awaludin)

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