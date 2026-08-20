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Istri Raja Salman Beri Penghargaan kepada Pemenang Kompetisi Alquran Internasional

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |20:59 WIB
Istri Raja Salman Beri Penghargaan kepada Pemenang Kompetisi Alquran Internasional
Istri Raja Salman, Putri Fahda bint Falah Al Hathleen (foto: dok istimewa)
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MAKKAH - Putri Fahda bint Falah Al Hathleen, istri Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, memberikan penghargaan kepada para pemenang wanita Kompetisi Internasional Raja Abdulaziz ke-46 untuk Menghafal, Membaca, dan Menafsirkan Alquran.

Pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam upacara penutupan khusus peserta wanita yang digelar Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan di Makkah, Rabu 19 Agustus 2026 malam.

Di bawah naungan Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, kompetisi Alquran Raja Abdulaziz tahun ini mencatat sejarah baru dengan melibatkan peserta wanita dari berbagai negara. Untuk pertama kalinya, penyelenggara juga menggelar upacara penutupan khusus bagi peserta wanita.

Upacara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran. Acara kemudian dilanjutkan dengan pidato Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Syekh Dr. Abdullatif Al Alsheikh yang disampaikan melalui rekaman.

Dalam pidatonya, Al Alsheikh menyebut penyelenggaraan edisi ke-46 menjadi babak baru dalam sejarah kompetisi tersebut, terutama dengan hadirnya partisipasi wanita secara internasional dan pelaksanaan upacara penutupan khusus bagi peserta wanita.

“Edisi ke-46 menandai babak baru dalam sejarah kompetisi ini, menampilkan partisipasi wanita internasional dan upacara penutupan khusus untuk peserta wanita untuk pertama kalinya, di tengah dukungan dan naungan yang besar yang diterima kompetisi ini dari kepemimpinan yang bijaksana,” ujar Al Alsheikh.

 

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