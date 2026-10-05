Houthi Klaim Serang Fasilitas Aramco di Riyadh dan Khurais dengan Rudal serta Drone

RIYADH - Kelompok Houthi di Yaman mengklaim melancarkan serangan menggunakan rudal balistik, dan pesawat tanpa awak (drone) terhadap fasilitas milik perusahaan energi Arab Saudi, Aramco, di Riyadh dan wilayah Khurais.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan serangan tersebut menyasar dua lokasi Aramco, masing-masing di ibu kota Riyadh dan wilayah Khurais yang merupakan salah satu kawasan penghasil minyak utama Arab Saudi.

“Kedua operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya,” kata Saree dalam pernyataan yang diunggah melalui akun X, dilansir dari Aljazeera, Minggu (4/10/2026).

Menurut Saree, serangan tersebut mengenai sasaran dan memicu kebakaran besar di lokasi yang menjadi target.

Namun, hingga kini belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Arab Saudi terkait klaim serangan tersebut maupun laporan mengenai kerusakan di fasilitas Aramco.

Houthi menyebut serangan itu sebagai aksi balasan atas serangan udara yang dilakukan Arab Saudi terhadap wilayah Yaman yang dikuasai kelompok tersebut.

Saree juga mengancam akan melancarkan serangan lanjutan terhadap fasilitas militer dan infrastruktur minyak milik Arab Saudi.