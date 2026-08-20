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Peristiwa 20 Agustus: Pembangunan Jembatan Suramadu hingga Estonia Merdeka

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 20 Agustus: Pembangunan Jembatan Suramadu hingga Estonia Merdeka
Jembatan Suramadu (Foto: Instagram/@yunaissafita)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 20 Agustus. Berbagai kejadian tersebut tercatat dalam sejarah dunia, mulai dari kemerdekaan Estonia hingga dimulainya pembangunan Jembatan Suramadu di Indonesia.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 20 Agustus, dihimpun dari berbagai sumber:

1991 - Estonia Merdeka dari Uni Soviet

Estonia merupakan negara berdaulat di kawasan Baltik, Eropa Utara. Negara tersebut menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 20 Agustus 1991.

Estonia berbentuk republik dengan sistem demokrasi parlementer dan terdiri atas 15 wilayah setingkat kabupaten. Tallinn menjadi kota terbesar sekaligus pusat pemerintahan negara tersebut.

Dengan populasi sekitar 1,34 juta jiwa, Estonia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Uni Eropa, Zona Euro, dan NATO.

1962 - Berdirinya NHK

Nippon Hoso Kyokai (NHK) merupakan lembaga penyiaran publik Jepang yang didirikan pada 20 Agustus 1962.

NHK mengacu pada model perusahaan penyiaran radio Britania Raya, BBC. Seiring perkembangannya, NHK kini memiliki dua siaran televisi dan tiga jaringan radio.

 

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