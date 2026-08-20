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KRI Ki Hajar Dewantara Bakal Dilelang, Kemhan Ungkap Alasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |16:21 WIB
KRI Ki Hajar Dewantara Bakal Dilelang, Kemhan Ungkap Alasannya
Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait (foto: Kemhan RI)
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JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkapkan, KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual melalui mekanisme lelang oleh pemerintah.

“Penjualannya nanti dilakukan melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan yang berlaku, bukan penjualan langsung kepada negara tertentu,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Rico menyebutkan, hingga saat ini belum ada negara atau pihak pembeli yang ditetapkan untuk membeli kapal perang tersebut.

Dia juga menjelaskan, alasan pemerintah mengusulkan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, kapal perang tersebut sudah berusia sangat tua sehingga tidak lagi ekonomis untuk diperbaiki.

“Pertimbangan utamanya karena KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal yang sudah berusia tua, dan secara teknis dinilai tidak lagi ekonomis apabila dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Rico menambahkan, kapal tersebut masih memiliki nilai ekonomis setelah melalui proses demiliterisasi.

“Setelah melalui proses demiliterisasi/dismantling, kapal tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga opsi penjualan dipandang dapat memberikan manfaat bagi negara,” tutupnya.

 

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